Jeweils die ersten 100 Bürgerinnen und Bürger, die an einem der nächsten fünf Wochenenden bei einem Viktor-Partner oder einem Gastronomie-Partner von Dülmen Marketing für mehr als 10 Euro einkaufen, haben die Möglichkeit sich am selben Tag (freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr) in der Dülmen Marketing Geschäftsstelle, Lüdinghauser Str. 1a, ein kleines Extra abzuholen. Dazu muss nur die Rechnung, beziehungsweise der Kassenzettel vom selben Tag vorgezeigt werden.

Alle Beteiligten von Dülmen Marketing, der Viktor GmbH und die teilnehmenden Partner freuen sich darüber, dass die Sommeraktion 2020 so gut angenommen wurde.