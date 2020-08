Noch im Mai war Dr. Wolfgang Werner, Sprecher der Initiative KiD (Kulturschaffende in Dülmen) zuversichtlich, dass sie stattfinden kann.

Tatsächlich zeigte sich aber, dass die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen nicht zu gewährleisten sind, bedauert jetzt Wolfgang Werner im DZ-Gespräch.

Und so heißt es jetzt: Kulturfenster statt Kulturnacht. Das sechsköpfige Organisationsteam war sich einig, dass es Impulse für das Dülmener Kulturleben geben soll. Ihre Idee: Arbeiten von Bildenden Künstlern werden vom 19. September bis 3. Oktober in Ladenlokalen in der Innenstadt ausgestellt. Außerdem werden Videos an verschiedenen Stellen abgespielt, mit denen sich musiktreibende Vereine oder das Tanztheater Dülmen (TanDü) vorstellt. Auch kurze Lesungen sind denkbar. Und: Einrichtungen mit bestehenden Schutzkonzepten wie Kirchen oder das Kolpinghaus können genutzt werden.

Übrigens wird es auch Freiluft-Ausstellungen geben: Die Mitglieder des Fotoclubs zeigen ihre Arbeiten im öffentlichen Raum.

Eröffnet wird das Kulturfenster am 19. September, jedoch ohne eine zentrale Veranstaltung.