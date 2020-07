Österreich hat scharfe Grenzkontrollen angekündigt für alle Urlauber, die über Slowenien in die Alpenrepublik einreisen wollen. Wer keinen negativen Covid-Test vorweisen kann, der soll 14 Tage in Quarantäne. Redaktionsleiter Markus Michalak hatte hingegen keine Schwierigkeiten. Er wählte einen kleinen Pass und traf am Grenzübergang Jezersko keinen einzigen Grenzbeamten an. In Dülmen ließ er sich testen - zum Glück negativ.

Jürgen Primus erkrankte bereits im März an dem neuen Virus und musste für 14 Tage in Quarantäne. Jetzt gehört er zu der Gruppe von patienten, die sich am uniklinikum Münster zur verfügung stellt. Dort versucht man, mit Antikörpern aus dem Blut der Genesenen den Krankheitsverlauf bei akuten Corona-Patienten abzumildern.