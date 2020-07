Einlass-Stop bereits am Vormittag

Am Freitag ist der Andrang im düb groß

Dülmen. 500 Besucher sind momentan im düb erlaubt - und diese Zahl war am Freitag bei schönstem Sommerwetter bereits am Vormittag erreicht. Sprecherin Ingrid Hetrodt hat daher einen dringenden Rat an potenzielle Badbesucher.