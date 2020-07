Das müssen Sie wissen:

Ab August muss der Kunde sich nicht mehr telefonisch anmelden: „Wir haben nach einer digitalen Anmelde-Lösung gesucht, weil das Telefonieren eine Belastung für Bürger und unser Personal zugleich war“, freut sich Jürgen Heilken, Fachbereichsleiter Bürgerdienste, über das neue Online-Buchungssystem.

Mit seinem neuen Skateboard ist Magnus zusammen mit Mama und Bruder zur Skateanlage ans düb gefahren. In den Ferien ist das ein beliebter Treffpunkt für junge Dülmner. Die DZ sah sich vor Ort um und staunte über die Tricks der Fahrer

Gleich drei Testspiele mit Dülmener Beteiligung stehen heute Abend an. Mit der DJK Rödder und TSG Dülmen III treffen zwei Aufsteiger aufeinander. Die TSG Dülmen lernt einen Liga-Konkurrenten kennen und GW Hausdülmen testet in Reken.

Wetter:

Die Sonne scheint den ganzen Tag. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen bis südöstlichen Richtungen. Es wird hochsommerlich warm mit bis zu 33 Grad.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Brokweg zwischen Baaksbach und Westhagen, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier