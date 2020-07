Gemeinsam mit der SPD Dülmen wird er auf dem Marktplatz um Unterstützung bitten. „Wir fordern schon lange weitreichendere Maßnahmen, um unsere Umwelt und die Artenvielfalt zu erhalten und zu schützen“, betont der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion.

Stinka will die Bürger mobilisieren, für die Initiative zu unterschreiben. Ein ähnliches Begehren hatte bereits in Bayern Erfolg. Weitreichende Umweltschutzmaßnahmen waren die Folge im Freistaat, so eine Mitteilung.

Benötigt werden in NRW 66.000 Unterschriften benötigt. Auch im Ortsvereinsbüro der SPD in der Viktorstraße liegen Unterschriftenlisten aus.