Nur in St. Jakobus gilt die neue Regelung nicht

Dülmen. Ab dem kommenden Wochenende, 1. und 2. August, verzichtet die Pfarrgemeinde St. Viktor auf die vorherige Anmeldung zu den Gottesdiensten. Dies gilt, so eine Ankündigung, an allen Kirchorten – außer in St. Jakobus Karthaus.