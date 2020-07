Zum 1. November mietet Dülmen Marketing das frühere Designlager-Ladenlokal an der Viktorstraße an. 215 Quadratmeter werden hier zur Verfügung stehen, und damit ungefähr doppelt so viele wie am jetzigen Standort an der Lüdinghauser Straße. Dort war die Tourist-Info 2014 eingezogen.

man habe sich in den vergangenen Monaten, nach Rücksprache mit dem Marketing-Vorstand und der Politik, nach neuen Räumlichkeiten umgesehen. „Wir sind dann relativ schnell auf das frühere Designlager in der Viktorstraße gekommen.“ Laut Weyer sei die Größe optimal, die Immobilie befindet sich zudem im Herzen der Innenstadt. „Gerade mit Blick auf Aktivitäten auf dem Marktplatz ist das wichtig“, betont Weyer.

Mehr Frequenz für Viktorstraße?

Des Weiteren biete sich durch den Umzug die Chance, mehr Frequenz in die zuletzt ziemlich gebeutelte Viktorstraße zu bringen. „Wir ziehen einiges an Publikumsverkehr, sei es wegen den Dülmen-Gutscheinen oder wegen der Tourist-Info“, erläutert Weyer. „Die Viktorstraße ist vielleicht die Straße, der man momentan am meisten helfen muss.“

Wann genau der Standortwechsel ansteht, hängt von den Umbauarbeiten ab. „Wir können nicht während des Dülmener Winters umziehen“, macht Tim Weyer klar. Entweder wird es also Anfang November oder erst Mitte Januar zur neuen Adresse Viktorstraße 8 gehen.