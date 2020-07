Ein bisher noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag die Scheibe eines Geschäfts an der Münsterstraße eingeschlagen. Der Täter griff durch das kaputte Fenster und nahm mehrere Schmuckstücke mit. Er floh in Richtung Ostring. Die Tatzeit liegt zwischen 3.10 Uhr und 3.15 Uhr.

Der Mann ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwas 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat eine Glatze. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine graue Sporthose und schwarze Schuhe mit weißen Streifen an der Seite.

Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 02594/7930 zu melden.