Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Ab dem 10. August kann es zu weiteren Beeinträchtigungen im Bereich der Straße Westhagen in Richtung An der Eisenhütte kommen. Die Einbindung des neu verlegten Leitungsabschnitts soll am 22. September erfolgen. Die Baumaßnahme ist mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abgestimmt, die Gasversorgung während der ganzen Baumaßnahme in vollem Umfang gewährleistet. Die Thyssengas GmbH bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer im Zuge der Arbeiten um Verständnis.