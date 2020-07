Von Montag, 27. Juli, an lässt der Kreis Coesfeld zwei Brücken an der Kreisstraße 12 zwischen Rorup und Nottuln sowie eine Brücke an der K 57 am Wohngebiet Rote Erde instand setzen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 30. August.

Der Verkehr wird während dieser Zeit einspurig an den Baustellen weiter vorbeilaufen, der Kreis rechnet nur mit geringfügigen Einschränkungen. Die Kosten der Maßnahme liegen bei rund 80.000 Euro.