Die Halteverbotsschilder sind abmontiert, die Autofahrer dürfen wieder an der Lüdinghauser Straße an der Mauer zum Kirchplatz St. Viktor parken. Wegen Baumschnittarbeiten sollte hier den ganzen Tag absolutes Halteverbot herrschen. Aber die Arbeiten haben bereits am Morgen begonnen, die Fachleute haben ihre Arbeit beendet und sind wieder abgerückt.