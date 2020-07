Bei einem Familienumzug der etwas anderen Art hat die Feuerwehr am Mittwoch einer Entenmutter samt ihren sechs Küken geholfen. Gegen Mittag hatte eine besorgte Bürgerin sich bei der Leitstelle gemeldet.

Im Bereich Plusch/Ecke Overbergstraße hielt sich eine Entenfamilie auf, lief auf die Straße oder huschte durch die Büsche. Die Frau hatte große Sorge, dass die Tiere unter die zahlreichen Autos, die auf dem Plusch unterwegs sind, geraten.

Enten anschließend im Wildpark ausgesetzt

Als die Feuerwehr eintraf, gingen die Einsatzkräfte also auf Entenjagd. Natürlich mit dem Kescher, den Tieren sollte ja nichts passieren. „Das Einfangen lief problemlos“, berichtet ein Sprecher. Lediglich zwei der sechs Küken mussten von einem Vordach heruntergeholt werden.

Was dann mit der Familie geschehen sollte? Nach kurzer Rücksprache mit der croyschen Verwaltung brachte die Feuerwehr sie in einer Transportbox in den Wildpark und ließ Mama Ente und Küken dort wieder frei. Und die schienen, so der erste Eindruck, sich dort ganz wohlzufühlen.