Das müssen Sie wissen:

Karin Hüning hat bei der DZ-Sommeraktion gewonnen: Für sie ging es am Mittwoch zum ehemaligen Truppenübungsplatz Borkenberge. Gemeinsam mit ihrem Mann lernte sie dort bei einer Führung die ganz besondere Flora und Fauna kennen.

Am Ende soll nur der nackte Beton bleiben: Am Empfangsgebäude des Bahnhofes laufen derzeit die Entkernungsarbeiten, bald steht der Abriss an. Vor Ort ist dabei auch ein Experte für Schadstoffe.

Ganz so einfach wie an der Obst- und Gemüsetheke im Supermarkt ist es nicht. Aber mit etwas Übung klappt es auch im Unverpackt-Bereich wie am Schnürchen mit dem Abwiegen und Etikettieren von Waren. In einer kleinen Fotofolge zeigt die DZ, wie einfach das Portionieren und Abwiegen funktioniert. Mehr dazu auf der Seite „Wirtschaft in Dülmen“ in der aktuellen Ausgabe.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Coesfeld nimmt immer weiter ab. Am Mittwoch gab es nur noch drei laufende Infektionen, zwei davon in Havixbeck und eine in Lüdinghausen. Seit einer Woche gab es zudem keine Neuinfektionen mehr auf Kreisebene.

Die TSG Dülmen lädt am Samstag zum ersten Stabhochsprung-Meeting ein. Das Teilnehmerfeld ist coronabedingt auf 25 Athleten begrenzt, die Veranstalter mussten hochkarätigen Springern absagen. Bis zu 300 Zuschauer dürfen den Überfliegern zusehen.

Wetter:

Heute ist es bei meist lockeren Wolken zeitweise sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 22 oder 23 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute auf der L 580 in Leuste.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Brokweg zwischen Baaksbach und Westhagen, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier