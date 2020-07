In der Wildnis Borkenberge

Als Karin Hüning in der letzten Woche gerade am heimischen Herd stand, erreichte sie der Anruf der DZ-Redaktion: Sie hat bei der DZ-Sommeraktion gewonnen. „Da habe ich mich natürlich sehr gefreut“, erzählte die 60-jährige Dülmenerin. Dieses Mal ging es auf den ehemaligen Truppenübungsplatz Borkenberge, der zwischen Dülmen, Lüdinghausen und Haltern liegt.

Auf 1769 Hektar erstreckt sich das Gebiet, das aus Heidelandschaft, Moorgebieten und alten Laubwäldern besteht. „Diese Verteilung der Landschaft ist einzigartig und äußerst wertvoll“, erklärte Revierleiter Georg Feldmeier. Er ist gemeinsam mit Michael Diekamp von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) hergekommen, um Karin Hüning und ihrem Mann Helmut eine exklusive Führung durch das besondere Stück Natur zu geben.

Das Gegenteil von Forstwirtschaft

In den Wäldern auf dem Gelände wird beispielsweise keine Forstwirtschaft im herkömmlichen Sinne mehr betrieben. „Wir investieren in den Artenschutz“, so Diekamp. „Wir möchten einen artenreichen und standortgerechten Wald, was bedeutet, dass wir beispielsweise Totholz liegen lassen. Das ist wichtig für die natürliche Entwicklung des Waldes.“

Eine besondere Flora und Fauna ist auf dem Gelände des alten Borkenberger Truppenübungsplatzes zu finden: Moorlilien, Glockenheide, Torfmoos und Sonnentau, eine fleischfressende Pflanzenart. Und auch Tiere, die sonst nicht so leicht zu finden sind, tummeln sich hier: Unter anderem eine Art Trichternetzspinne, die Heidelerche und die seltene Nachtschwalbe.

Probleme mit Umweltsündern

Ein Teil des Geländes ist seit 2018 auch für Spaziergänger und Radfahrer zugänglich. „Allerdings haben wir große Probleme mit Leuten, die mit ihren Quads und Motorrädern den 134 Meter hohen Fischberg befahren“, bedauert Revierleiter Feldmeier.

Das schadet Pflanzen- und Tierwelt ungemein. Strafen bewegen sich zwischen 1000 und 5000 Euro. „Außerdem ist es sehr gefährlich, die öffentlichen Wege zu verlassen, da es immer noch eine Kampfmittelbelastung durch vorherige Nutzungen gibt.“