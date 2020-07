Auch wenn es derzeit Sommer ist - gegen Abend kann es schon mal frisch werden. Aber die Gäste bei der Jazz Night hatten vorgesorgt, hatten Sitzpolster und Decken selber mitgebracht. Denn die darf das DJK-Clubhaus momentan aufgrund der Corona-Hygieneregeln nicht ausgeben. Selber Mitbringen war hingegen ausdrücklich erlaubt.

80 angemeldete Zuhörer waren es, die am Dienstagabend zur ersten Jazz Night nach der Corona-Pause gekommen waren. Als Trio traten dabei Harry Helmer, Gerd Gorke und Dirk Zimmermann auf. „Die Musik war fantastisch“, schwärmt Clubhaus-Betreiberin Iris Feldhaus.

Betreiberin: Hygiene-Konzept hat sich bewährt

„Die Gäste waren alle sehr zufrieden. Die freuten sich einfach, wieder raus zu kommen und Musik hören zu können“, berichtet Feldhaus. Auch etliche neue Jazz-Night-Besucher seien an dem Abend gekommen, darunter viele aus der Region, von Olfen bis Nottuln.

32 Tische hatten die Clubhaus-Mitarbeiter auf der Außenterrasse platziert, alle mit Mindestabstand. „Trotz der eingehaltenen Corona-Regeln war die Stimmung gut“, freut sich die Betreiberin. Das ausgearbeitete Hygiene-Konzept habe sich bewährt.

Jazz-Night-Reihe soll weitergehen

Feldhaus rechnet damit, dass künftig wieder regelmäßig eine Jazz Night im Clubhaus stattfinden kann, wie immer am dritten Dienstag im Monat. Allerdings müsse man sehen, was beim schlechtem Wetter möglich ist, wenn ein Konzert auf der Außenterrasse nicht in Frage kommt. „Wir hoffen aber, dass wir die Jazz Night mindestens im August und vielleicht auch im September noch draußen stattfinden lassen können“, betont sie.