Das müssen Sie wissen:

Viel Platz haben die Mitarbeiter der Post am neuen Zustellstützpunkt Auf dem Quellberg. Paket- und Briefzusteller können wieder zusammen arbeiten. Am historischen Standort am Lüdinghauser Tor war das nicht mehr möglich gewesen. Am neuen Stützpunkt hat sich die DZ jetzt umgesehen.

Am Anfang sorgte die Maskenpflicht auf dem Dülmen Wochenmarkt für einige Irritationen. Knapp 100 Verfahren wurden eingeleitet - und alle hat die Stadt mittlerweile beendet. Und das auf sehr bürgerfreundliche Art.

Der Dülmener Peter Wierichs hat seinen zweiten Mosel-Krimi veröffentlicht. Darin schildert er, neben einer spannenden Handlung, das harte und entbehrungsreiche Leben der Weinbauern und ihrer Familien. Wie das Leben heute an der Mosel aussieht weiß der Autor. Hat er sich doch ein altes Winzerhaus gekauft.

Dülmen hat aktuell keinen aktiven Corona-Fall mehr. Die zwei Erkrankten, die es zuletzt noch gab, haben ihre Covid-19-Infektion mittlerweile überstanden. Kreisweit gibt es derzeit nur noch vier aktuelle Fälle, jeweils zwei in Lüdinghausen und in Rosendahl.

Eigentlich laufen die Arbeiten an der Tiberbach-Brücke im Bereich Gausepatt/Hülstener Straße gut, alles ist im Zeitplan - wenn es nicht immer wieder Probleme mit Vandalen geben würde.

Nun also doch: Die Fußball-Damen der TSG Dülmen spielen in der kommenden Saison in der Kreisliga A. Dies hat der Kreis-Fußballausschuss entschieden. Zuvor hatte Union Lüdinghausen seine Mannschaft zurückziehen müssen.

Ab heute ist die L 551 zwischen Dülmen und Buldern wieder in beide Richtungen befahrbar, die Einbahnstraßenregelgung wird aufgehoben. Stattdessen kommt jetzt eine Baustellenampel.

Wetter:

Heute erneut viel Sonnenschein, später kommen einige Quellwolken dazu, es bleibt aber trocken bei bis zu 21 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Brokweg zwischen Baaksbach und Westhagen, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier