Die Zeit nach der Revolution

Schon 2018, kurz nachdem sein erster Moselkrimi erschienen war, arbeitete Autor Peter Wierichs an der Fortsetzung. Wie geht es mit dem jungen Dorfschullehrer Alexander Martini in dem kleinen und bitter armen Winzerdorf an der Mosel weiter, nachdem die deutsche Revolution von 1848 gescheitert ist? Neben der staatlichen Willkür und Unterdrückung, die auf das Aufbegehren des Volkes gefolgt ist, sorgen mysteriöse Todesfälle und andere, schwer zu deutende Ereignisse für Unsicherheit.

Beschwerlicher Alltag der einfachen Menschen

Legte Wierichs in seinem ersten Mosel-Krimi den Schwerpunkt auf die revolutionären Ereignisse, so geht es ihm im zweiten Roman weniger um die große Politik als vielmehr darum, das Leben der Menschen sowie ihre (alltäglichen) Schwierigkeiten zu schildern. Plus einer spannenden Kriminalhandlung.

Winzerhaus als Dichterklause

Wie das Leben heute im Moseltal ist, weiß Wierichs aus eigener Anschauung. Der Dülmener hat sich dort vor zehn Jahren, nach seiner Pensionierung als (Hochschul-)Lehrer, ein altes Winzerhaus aus dem Jahr 1744 gekauft. Durch zahlreiche Umbauten im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte ist es inzwischen ganz verwinkelt. Und voller Geschichte und Geschichten.

Ideen kommen beim Schreiben

Wie wird es jetzt weitergehen mit dem Schreiben? Ist ein dritter Mosel-Krimi aus der Zeit um 1848 geplant? Eher nicht, sagt Wierichs. Aber wer weiß? Denn das Schreiben, sagt er, mache ihm Spaß. Und viele Ideen entstehen in der Auseinandersetzung mit dem Stoff.