Am Sonntag gegen 14.13 Uhr, befuhr ein 25 Jahre alter Mann aus Münster mit seinem Auto die A 43 in Dülmen in Fahrtrichtung Ruhrgebiet/Wuppertal. Von der Fußgängerbrücke in der Bauerschaft Börnste fiel ein etwa drei Zentimeter großer Stein von der Brücke auf den Wagen des Mannes und beschädigte die Windschutzscheibe.

Zu der Zeit hielten sich zwei junge Männer, einer mit einem weißen T-Shirt, einer mit einem blauen T-Shirt, auf der Brücke auf. Ob diese Personen den Stein von der Brücke geworfen haben, kann die Polizei nicht abschließend sagen. Eine Nachschau nach den Personen verlief zunächst ohne Ergebnis.

Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930 in Verbindung zu setzen.

Update: Die Polizei wertet den Vorfall als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr., Noch sei nicht abschließend geklärt, ob der Stein von der Brücke geworfen oder aufgeschleudert worden sei, teilte Sprecherin Britta Venker am Nachmittag auf DZ-Nachfrage hin mit.