Das müssen Sie wissen:

Sie sind klein, lästig und haben extrem unangenehme Brennhaare: Eichenprozessionsspinner. Wie der Kampf der Stadt Dülmen gegen diese Tiere bislang gelaufen ist, das verrät Christian Fränzer im Gespräch mit der DZ. Das gesamte Interview gibt es in der aktuellen Ausgabe.

Christian Kautz ist in der Nacht zu Samstag auf Kometen-Jagd gegangen - mit der Kamera. Wie ihm vom Daruper Berg aus eine eindrucksvolle Aufnahme vom Kometen Neowise glückte, berichtet er der DZ.

Am Samstag wurde die Vollsperrung L 600/B 67 zwischen Merfeld und Reken aufgehoben. Jetzt gibt es nur noch auf einem kleinen Abschnitt an der Kettbach-Brücke eine halbseitige Sperrung mit Baustellen-Ampel. Daneben hält ab Montag wieder der Sprinterbus in Merfeld, nicht mehr an der Ersatz-Haltestelle in Welte.

Der Brokweg ist ab heute bis zum 14. August zwischen den Einmündungen Baaksbach und Westhagen gesperrt. Hier wird eine Gasleitung verlegt.

Der Fußball ist zurück aus der Corona-Pause. Am Samstag stiegen die Seniorenmannschaften von Brukteria Rorup ins Training ein. Am Sonntag fand bei der DJK Rödder vor rund 70 Zuschauern das erste Testspiel des A-Liga-Aufsteigers statt.

Sportergebnisse:

Testspiel:

DJK Rödder - Eintracht Coesfeld 0:4 (0:2).

Wetter:

Nach Abzug von dichten Wolken mit Schauern folgt ein meist trockener Mix aus Sonne und Wolken bei 19 bis 21 Grad. Zeitweise mäßiger und recht böiger Nordwestwind.

Verkehr:

Die L 551 ist zwischen den Abzweigen Karthaus und Rödder eine Einbahnstraße in Richtung Buldern; eine Umleitung für die Gegenrichtung ist ausgeschildert. Die Buslinie 552 wird umgeleitet und fährt daher einige Haltestellen nicht mehr an.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Brokweg zwischen Baaksbach und Westhagen, Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier