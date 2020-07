Im neuen Relax-Bereich des düb haben es sich die Kinder auf Stühlen und Sesseln gemütlich gemacht. Sie lauschen den Vorlesungen von Ilona Escher und Margret Boch, die diesmal Dorothee Rövekamp vertritt.

Im Rahmen des Sommerleseclubs wird in den Ferien jeden Donnerstag um 15 Uhr im düb vorgelesen. Zum zweiten Mal ist das Freizeitbad dabei und hat die Lesungen an verschiedenen Orten probiert. Aber für die Freibad-Wiese war diesmal das Wetter zu schlecht. Im Fun-Bereich war es etwas laut, daher wird nun im Relax-Bereich gelesen.

Bisher 300 Logbücher

Ansonsten ist der Sommerleseclub in diesem Jahr in einer abgespeckten Version am Start. Trotzdem sind bereits 300 Lese-Logbücher angemeldet, täglich werden es mehr. „Wir haben keine Werbung gemacht und keinen Kontakt zu den Schulklassen gehabt“, zeigt sich Petra Toppmöller, Leiterin der Stadtbücherei Dülmen, erfreut über die gute Teilnahme.

Die Veranstaltungen wie Lesungen, Manga-Kurse und Erzählstunden finden mit weniger Teilnehmern und außerhalb der üblichen Bücherei-Öffnungszeiten statt. Das Logbuch konnte zudem erstmals auch online geführt werden. Auch hier gibt es viele Rückmeldungen. „So sind knapp 100 Bewertungen für Bücher eingegangen“, so Toppmöller.

Zudem wurde eine Telefon-Hotline geschaltet, hier können die Kinder über die Bücher erzählen, denn das persönliche Erzählen in der Bücherei entfällt coronabedingt. Bis zum 15. August müssen die Logbücher abgegeben werden.

Keine Abschlussveranstaltung

Ausfallen wird in diesem Jahr auch das Abschlussfest. Die Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme am Sommerleseclub werden über die Schulen verteilt. Das gilt auch für die Preise für die besten Logbücher und die Klassensieger der Grund- und weiterführenden Schulen. Zudem gibt es noch eine Verlosung unter allen erfolgreichen Teilnehmern. Einen Dank richtete Toppmöller an alle Sponsoren.

Für die noch kommenden Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze, unter anderem für die Erzählstunde am Samstag, 1. August. Alle weiteren Informationen zum Sommerleseclub gibt es zudem im Internet.