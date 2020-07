Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die DZ digital als E-Paper lesen und gleichzeitig bei der Anschaffung eines neuen Tablets Geld sparen: Das ist möglich dank der Bundle-Angebote im neuen DZ Media Store . Dieser ist ab sofort freigeschaltet und bietet verschiedene Möglichkeiten, dank deren Leser die Endgeräte zu attraktiven Konditionen erhalten können.

Die Familienbildungsstätte steht vor dem Abriss: In der kommenden Woche starten die Entkernungsarbeiten im Inneren. Im Anschluss rückt dann schweres Gerät an - und es wird einige Verkehrsbehinderungen geben.

Es ist eine ungewöhnliche Idee: eine Ausstellung bestehend aus alten Türen, die Geschichten vom jüdischen Leben im Münsterland erzählen sollen. Insgesamt gibt es zehn Tür-Exemplare - und eines davon wurde jetzt in Dülmen gestaltet. Mehr über dieses Projekt lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.

Es ist alles etwas anders im Sommerleseclub in diesem Jahr. Denn auch hier hat Corona für Änderungen gesorgt. Trotzdem zogen die Verantwortlichen jetzt ein positives Halbzeit-Fazit.

Die Termine für die Sperrmüllabfuhr stehen fest: Die Abfuhrbezirke werden zwischen dem 11. August und dem 27. Oktober angefahren. Weitere Infos sind im Serviceportal der Stadt Dülmen zu finden.

Mit einer Regeländerung im Amateur-Fußball soll eine mögliche Kartenflut vor spielfreien Wochenenden verhindert werden. Künftig werden Spielsperren nicht mehr in Wochen, sondern die Strafe tatsächlich nach Spielen verbüßt werden.

Termine:

Samstag

20 Uhr, Jazzkonzert „Tribute to Wes“ mit Four On Wes, Sommerbühne im Freizeitbad düb, Einlass ab 19 Uhr, Karten zehn Euro an der Abendkasse (alter Freibadeingang)

Sonntag

11 Uhr, Kindertheater „Voll drauf“ mit Hille Puppille, Sommerbühne im düb, Einlass auf Freibad-Gelände ab 10.30 Uhr, Karten fünf Euro an der Tageskasse (alter Freibadeingang)

Wetter:

Heute scheint neben dichten Wolken immer wieder mal die Sonne. Die Luft erwärmt sich auf 25 bis 26 Grad, der südliche Wind ist nur schwach unterwegs.

Verkehr:

Im Laufe des Samstages, vermutlich gegen Abend, wird zwischen Merfeld und Reken die Vollsperrung der L 600 aufgehoben.

Die L 551 ist zwischen den Abzweigen Karthaus und Rödder eine Einbahnstraße in Richtung Buldern; eine Umleitung für die Gegenrichtung ist ausgeschildert. Die Buslinie 552 wird umgeleitet und fährt daher einige Haltestellen nicht mehr an.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof); daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier