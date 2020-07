Im Mai hat die Familienbildungsstätte Dülmen ihre neuen Räume im einsA, dem Intergenerativen Zentrum, bezogen. Das alte Gebäude am Bült steht seitdem leer. In der kommenden Woche beginnen jetzt wie geplant die Abrissarbeiten.

Die alte FBS wird bis auf die Bodenplatte entfernt. Beauftragt damit wurde die Prümer GmbH aus Lünen, die laut Stadt auf den auf den Abbruch und den Rückbau von Gebäuden spezialisiert sei.

Zunächst wird die alte Familienbildungsstätte jedoch erst einmal entkernt: Türen, Fenster, Bodenbeläge und Gebäudetechnik müssen dabei Stück für Stück entfernt werden. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich mindestens zwei Wochen bis vier Wochen. Anschließend rückt mit dem Abrissbagger schweres Gerät an: Hierfür sind noch einmal mindestens zwei Wochen eingeplant.

Das müssen Autofahrer und Fußgänger wissen

Für die Dauer der Arbeiten werden die Kirchgasse sowie der Bült für den Verkehr gesperrt. Der Zugang zum einsA sowie zur Kita St. Anna ist aber weiterhin möglich. Auch der Durchgang von der Münsterstraße zum Marktplatz über die Rathausgasse sowie die Zufahrt zur Schulgasse bleiben frei. Es wird aber zu Einschränkungen und Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub und Schmutz kommen.

Was an der Stelle der alten Familienbildungsstätte entstehen soll, ist noch nicht abschließend entschieden. In der Gemeinde St. Viktor laufen derzeit die Überlegungen für eine passende Nachnutzung der Fläche.

Hier gibt es weitere Infos

Koordiniert werden die Arbeiten durch die AIG Architekten- und Ingenieurgemeinschaft aus Dülmen. Das Büro steht auch für Rückfragen zu den Abrissarbeiten unter Tel. 02594/94130 zur Verfügung.