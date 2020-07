Nach wochenlanger Vollsperrung wird am Samstag die L 600/ B 67 zwischen Merfeld und Reken wieder freigegeben - allerdings vermutlich erst gegen Abend. Das teilte jetzt ein Sprecher von Straßen.NRW auf DZ-Anfrage hin mit.

Denn am Donnerstag hätte Regen die Arbeiten ein wenig verzögert. Heute werde dann die Fahrbahndecke weiter aufgetragen worden. Am Samstag müssten noch unter anderem Markierungsarbeiten erledigt werden. Dass die Straße im Laufe des Tages freigegeben wird, sei jedoch zu 100 Prozent sicher, so der Sprecher.

Halbseitige Sperrung in der nächsten Woche

Seit Anfang Juni war die L 600 gesperrt, auf einer Länge von fast vier Kilometern saniert. Während am Sonntag dort freie Fahrt herrschen wird, wird es ab nächster Woche wieder Einschränkungen geben: Restarbeiten an der Kettbach-Brücke stehen noch an.

Auf einer Länge von rund 50 Metern wird die Fahrbahn einspurig sein, eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Etwa ein bis zwei Wochen sollen diese Arbeiten dann dauern.