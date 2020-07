Was ein Comiczeichner so braucht

Dülmen. Einen Tisch für sich allein hatte jeder Teilnehmer des Manga-Workshops in der Stadtbücherei. Schöner wäre es zwar für die Kinder und Jugendlichen gewesen, am großen Tisch in der Gemeinschaft zu arbeiten. Aber so ging's auch - und sogar sehr gut, wie die Ergebnisse am Ende zeigten.