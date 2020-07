Das müssen Sie wissen:

Egal ob Ferienhof oder Campingplatz: Der Tourismus kommt wieder in Gang. Gerade an den Wochenenden sind Übernachtungsmöglichkeiten in Dülmen nachgefragt. Dass er jetzt auch neue Gesichter und Erstcamper am Dülmener See begrüßen kann, führt Bernhard Fischer auf die Folgen von Corona zurück.

Nur noch zwei aktive Corona-Fälle gibt es derzeit in Dülmen. Eine weitere Person wurde am Donnerstag gesund gemeldet. Kreisweit kam eine Infektion dazu.

Stifte in allen Farben, japanische Comics und Pokémon-Figuren als Anregung auf den Tischen sowie eine Workshop-Leiterin, die vor Ideen sprühte: Der Manga-Workshop begeisterte die Mädchen und Jungen - und die Mitarbeiterinnen der Bücherei. Mehr dazu - und ganz viele Bilder - gibt es in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Da fehlt doch was, mag der eine oder andere Passant gedacht haben, als er die frühere Post am Lüdinghauser Tor passierte. Richtig, der gelbe Briefkasten der Deutschen Post ist weg. Trotzdem wird es weiterhin einen Briefkasten mit Sonntagsleerung in Dülmen geben - und zwar bei Bürobedarf Bürgel.

Mit viel Disziplin, aber auch mit viel Spaß, unterrichtete Kampfkunst-Experte Ralf Kussler einige Jungen und Mädchen im Muay Chaiya. Die thailändische Selbstverteidigung wurde im Rahmen des Dülmener Ferienkalenders angeboten.

Wetter:

Heute stellt sich ein recht freundlicher und trockener Wechsel aus Sonne und Wolken ein, dazu 21 bis 23 Grad. Der Wind weht schwach aus West bis Nordwest.

Verkehr:

Die L 551 ist zwischen den Abzweigen Karthaus und Rödder eine Einbahnstraße in Richtung Buldern; eine Umleitung für die Gegenrichtung ist ausgeschildert. Die Buslinie 552 wird umgeleitet und fährt daher einige Haltestellen nicht mehr an.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof); daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier