Eine weitere Person hat in Dülmen eine Covid-19-Infektion überstanden. Damit stieg die Zahl der Gesundeten auf insgesamt 160 Personen an. Aktuell gibt es damit noch zwei aktive Corona-Fälle in der Stadt.

Im Kreis Coesfeld wurde am Donnerstag eine weitere Infektion bekannt, und zwar in Lüdinghausen. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Fälle auf 882. Gleichzeitig wurden zwei Infizierte wieder als gesund gemeldet, neben der Person aus Dülmen eine weitere aus Olfen.

Damit sank die Anzahl der aktiven Covid-19-Fälle auf jetzt nur noch sieben, eine weniger als am Vortag. 854 Personen kreisweit haben bereits eine Corona-Infektion überstanden.