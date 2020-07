Weniger als halb so viele Übernachtungsgäste wie sonst: Im Mai sind die Gästezahlen in Dülmen aufgrund der Corona-Pandemie weiter eingebrochen. 54 Prozent weniger Übernachtungen zählten die Dülmener Hotels und Pensionen in dem Monat. Waren es im Mai 2019 noch 7391 Übernachtungen, so wurden in diesem Jahr nur 3400 gezählt.

Noch drastischer ist der Einbruch bei den ausländischen Gästen: 96 Übernachtungen wurden im Mai gezählt - im Vorjahresmonat waren es noch 666 gewesen. Das entspricht einem Rückgang um 85,6 Prozent. Diese Zahlen legte am Donnerstag das Statistische Landesamt vor.

Bereits für den April waren die Touristenzahlen aufgrund der Corona-Krise deutlich zurückgegangen. So gab es bei den Übernachtungszahlen ein Minus von 61,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.