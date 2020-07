Das müssen Sie wissen:

DZ-Leserin Resi Schneider schaute zusammen mit Enkelkindern und Ehemann hinter die Kulissen des Figurentheaters Hille Puppille. Die Gäste durften unter anderem berühmte Figuren zu Originalmusik führen.

Neue Wege am Dülmener Bahnhof: Seit Mittwoch ist die provisorische Zuwegung zu den Gleisen 1 und 2 freigegeben. Gleichzeitig wurde das Empfangsgebäude gesperrt. Das soll Ende des Monats abgerissen werden.

DRK und Kolping sammeln weiterhin Altkleider, auch wenn es Probleme bei der Verwertung gibt. Wegen der Corona-Pandemie sind die Absatzmärkte in Osteuropa und Afrika weggebrochen. Kolping Dülmen sammelt seit Juni Altkleider nicht mehr in eigener Regie, sondern kooperiert mit A&QUA aus Nottuln. Mehr lesen Sie auf der Seite „Wirtschaft in Dülmen“ in der aktuellen Ausgabe.

Nach monatelanger Pause startet die Jazz-Night-Reihe wieder: Das erste Konzert ist für den 21. Juli geplant - und zwar mit bekannten Gesichtern. Allerdings müssen Zuhörer diesmal einiges beachten. Zum Beispiel ist eine Anmeldung zwingend nötig.

Die Fußball-Saison 2020/21 startet am 6. September. Darauf haben sich die Kreisvorsitzenden und der Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen verständigt. Der Kreis Ahaus/Coesfeld will die Staffeln in der nächsten Woche einteilen.

Wetter:

Heute häufig stark bewölkt, gelegentlich Regen, zwischendurch gibt es einige Auflockerungen bei bis zu 18 Grad. Der Wind weht meist schwach aus West bis Nordwest.

Verkehr:

Der Brokweg wird heute von 6 bis 16 Uhr von der Einmündung Borkener Straße bis Hüttendyk gesperrt.

Die Kreispolizeibehörde blitzt heute auf der K 12 in Rorup.

Die L 551 ist zwischen den Abzweigen Karthaus und Rödder eine Einbahnstraße in Richtung Buldern; eine Umleitung für die Gegenrichtung ist ausgeschildert. Die Buslinie 552 wird umgeleitet und fährt daher einige Haltestellen nicht mehr an.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof); daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier