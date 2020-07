Ab dem heutigen Mittwoch, 15. Juli, gilt für Nutzer des Dülmener Bahnhofs eine neue Zuwegung zu den Gleisen 1 und 2 (Bahnstrecke Münster/Essen): Ein neuer, provisorisch angelegter Weg ist fertiggestellt und freigegeben.

Gleichzeitig ist das Bahnhofsgebäude ab sofort für Passanten gesperrt, da es im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsgeländes in Kürze abgerissen wird.

Der neue Weg verläuft vom oberen Bahnhofsplatz aus zunächst parallel zum Gleis 31 und führt hinter dem Bahnhofsgebäude entlang. Dann knickt er rechts ab und schließt an die Fußgängerbrücke an, die über die Gleise 1 und 2 führt. Fahrgäste werden somit um das abzureißende Gebäude herum geführt und können so die gewünschten Züge weiterhin erreichen.

Kiosk und Reisezentrum sind bereits umgezogen

Das Reisezentrum, der Kiosk und eine Toilettenanlage sind bereits in mobilen Containern auf dem oberen Bahnhofsplatz untergebracht. Die bisherige Toilettenanlage auf dem unteren Bahnhofsplatz steht in den kommenden Wochen weiterhin zur Verfügung.

Vorbereitung für Abriss läuft

Im Empfangsgebäude laufen aktuell schon die vorbereitenden Maßnahmen für den Abriss, unter anderem die fachgerechte Entfernung von schadstoffbelasteten Materialien.

In der kommenden Woche starten dann die Entkernungsarbeiten und voraussichtlich in der letzten Juliwoche beginnt der eigentliche Abriss des Gebäudes.