Der dritte Dienstag im Monat, 21 Uhr, DJK-Clubhaus: Für Dülmener Jazzfans jahrelang ein fester Termin. Denn immer dann lud das Clubhaus zur Jazz Night ein, jeden Monat kamen ganz unterschiedliche Künstler nach Dülmen. Bis die Corona-Krise alles über den Haufen warf, die Konzertreihe muste aussetzen - bis jetzt. Denn am Dienstag, 21. Juli, soll es einen Neustart geben. Natürlich um 21 Uhr.

Zum Auftakt kommt ein Trio

Dann wird das Helmer-Gorke-Zimmermann-Trio zu Gast ein. „Das Trio wird sowohl Jazzstandards als auch Pop und Blues in leicht jazziger Form präsentieren“, berichtet HG Werner, Betreiber des Clubhauses. Die Palette reiche von Louis Armstrong bis hin zu Police und Stevie Wonder. Mit dabei sind zwei bekannte Gesichter in Dülmen.

Der eine, Gitarrist und Sänger Harry Helmer, ist ein musikalisches Urgestein. Der andere, Mundharmonika-Spieler und Sänger Gerd Gorke, Part der Delta Boys, war ebenfalls schon mehrfach bei der Jazz Night zu Gast. Begleitet werden die beiden von Dirk Zimmermann am Schlagzeug.

Das müssen Besucher wissen

Was Werner zudem betont: Aufgrund der Corona-Verordnung wird es eine Reihe an Vorschriften bei der Jazz Night geben. „Teilnehmer müssen sich gruppenweise telefonisch anmelden“, dies seit jederzeit unter Tel. 0179/7048800 möglich, Kontaktdaten müssen angegeben werden.

„Die Veranstaltung findet nur im Freien statt, bei schlechtem Wetter fällt sie aus oder wird verschoben“, betont der Clubhaus-Betreiber. Und: „Wir dürfen weder Sitzpolster noch Decken ausgeben.“ Bei Bedarf könne dies jeder selber mitbringen. Ab Betreten müsse auf dem DJK-Grundstück ein Mundschutz getragen werden, der am Platz natürlich abgenommen werden dürfe. Und zudem gebe es als Speisen nur Bratwurst im Brötchen.