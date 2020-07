Bis zum Kursangebot düb-Robben für Fortgeschrittene orientieren sich die Schwimmkursangebote an den allgemeinen Schwimmabzeichen. Auch für Erwachsene bietet das düb in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit in einer Gruppe oder individuell schwimmen zu lernen. Über Starttermine und Uhrzeiten zu den jeweiligen Kurseinheiten informieren sich Interessierte ausführlich auf der düb-Homepage, telefonisch unter 02594/91490 oder direkt bei den Mitarbeitern im düb. Anmeldungen ab Mittwoch, 15. Juli.

Ferienprogramm

Für Kinder und Familien gehört zum bunten Sommerferienprogramm auch der beliebte düb-Animationskalender – Sommerspaß mit Johnny und Bonny-düb. Jeden Dienstag und Freitag bietet das Animationsteam ein actionreiches Programm an. Ob im Wasser oder an Land Spaß und Aktion ist vorprogrammiert. Für Jeden ist etwas dabei. Auch die Termine des Sommerleseclubs „Abgetaucht im düb“ finden weiter in den Ferien jeden Donnerstag um 15 Uhr statt.

www.dueb.de