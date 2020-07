Lachen steckt an

Improtheater The Frizzles im düb

Dülmen. „Das gibt eigentlich gar keinen Sinn“, reimten The Frizzles spontan zum Abschluss ihres Hufeisen-Schlagers auf der kleinen Kulturbühne im düb. Dabei gab das Ganze schon einen Sinn: „Was haben wir solche Auftritte in den letzten Monaten vermisst und für die Künstler war es eine extrem schwierige Zeit“, begrüßte VHS-Leiterin Esther Joy Dohmen die etwa 40 Besucher des Kölner Improvisationstheaters am Freitagabend.