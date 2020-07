Das müssen Sie wissen:

Rorups Dorfauto ist da. Ab Mitte August kann es per Smartphone gebucht werden, in den ersten Wochen sogar kostenfrei. Die Initiatoren stellten das E-Mobil und das Projekt vor und hoffen nun, dass das moderne Mobilitätskonzept ankommt.

Die aktuelle Ausgabe der Dülmener Heimatblätter zeigt interessante Facetten der Dülmener Geschichte auf. Neben einem informativen Beitrag über Dülmen in der „Stunde Null“ gibt es Lesenswertes über die kurze Existenz der Dülmener Abendrealschule oder Diskussionen im Rat über eine Kaiserbüste im Rathaus.

Im Viertel des Kohvedeler Schützenvereins wird am Wochenende geflaggt. Denn auch ohne Schützenfest sollen das Logo und die Farben des Vereins an den eigentlichen Schützenfesttagen präsent sein, wenn in kleiner, privater Runde vielleicht doch ein wenig gefeiert wird.

Nach 46 Jahren ist für Berni Langener Schluss bei Brukteria Rorup. Die Liste der Ämter, die der 62-Jährige in dem Dorfverein inne hatte, ist lang. Jetzt strebt der Roruper kein neues Amt mehr an. Sportrichter will er aber zunächst weiter bleiben.

Wetter:

Heute Vormittag einzelne Schauer, später Wechsel aus Sonne und Wolken mit kurzen Gewittern. Höchstwerte bei 18 bis 20 Grad und schwacher Nordwest- bis Westwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier