Das müssen Sie wissen:

In den großen Ferien übernehmen die Handwerker das Regiment in Schulen und Kitas. Wegen der Schließungen in den Coronawochen wurden einige Arbeiten vorgezogen. Die ersten Arbeiten für den Neubau des Fröbel-Kindergartens starten.

In den Wochen vor den Sommerferien konnte an den weiterführenden Schulen im Kreis Coesfeld beim Europa-Quiz gerätselt werden. Die Kreisverwaltung hatte einen Bogen mit insgesamt 20 Fragen rund um Europa und die Europäische Union verschickt. Die DZ hat einige der Fragen veröffentlicht.

Keine Neu-Infektionen in Dülmen mit dem Corona-Virus hat das Kreisgesundheitsamt am Donnerstagnachmittag zu vermelden. Das heißt: Aktuell sind weiterhin drei Dülmener an Covid-19 erkrankt und noch nicht gesundet. Die größte Stadt im Kreis hat damit auch die meisten aktiven Covid-19-Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Dülmen 168 Corona-Infektionen nachgewiesen, das ist die zweitgrößte Zahl im Kreis.

Der Fußballverband FLVW stellt in Aussicht, dass Anfang September im Amateur-Fußball wieder um Punkte gespielt werden kann. Dafür wird ein flexibles Zuschauerkonzept gewünscht.

Termine:

Kultur geht baden: Improvisationstheatergruppe frizzles heute ab 20 Uhr im Freizeitbad düb. Die Eintrittskarten können noch online erworben werden.

Wetter:

Gebietsweise schauerartiger Regen, am Nachmittag einzelne Gewitter. Temperaturen bei 17 bis 19 Grad. Mäßiger bis frischer von Südwest auf Nordwest drehender Wind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier.