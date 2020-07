Fünf Kilometer neue Schienen

Die Deutsche Bahn (DB) erneuert am an den Wochenenden von Freitag, 17. Juli, 21.30 Uhr, bis Montag, 20. Juli, 4.30 Uhr und Freitag, 24.Juli, 4.30 Uhr bis Sonntag, 26. Juli, 21.30 Uhr, die Gleise auf der Strecke Dülmen – Haltern am See im Abschnitt von Sythen bis Dülmen. Dabei werden auf einer Gleislänge von rund 2,5 Kilometern rund fünf Kilometer Schienen ausgewechselt und die sogenannte Planums-Schutzschicht teilerneuert. In der genannten Zeit kommt es zu Fahrplanänderungen.

RE 2: Wie gewohnt mit leichten Abweichungen

RE 2 (Osnabrück - Düsseldorf): Die Züge verkehren wie gewohnt durchgehend. Teilweise verkehren die Züge zwischen Haltern am See und Münster in abweichenden Fahrzeiten.

RE 42: Nach Haltern mit dem Bus

RE 42 (Münster - Essen / Mönchengladbach): Die Züge fallen zwischen Dülmen und Haltern aus. Zwischen Münster und Dülmen verkehren die Züge mit geringfügig abweichenden Fahrzeiten. Alternativ können die durchgehend verkehrenden Züge der Linie RE 2 genutzt werden. Zusätzlich verkehren zwischen Haltern am See und Dülmen Busse im Schienenersatzverkehr (SEV).

Gleisarbeiten im August

Zu beachten sind auch die Gleisarbeiten auf dem Streckenabschnitt zwischen Münster Hbf und Dülmen in der Zeit von Samstag, 1. August, 1.10 Uhr, bis Sonntag, 16. August, 4.10 Uhr. In dieser Zeit kommt es zu Teilausfällen und geänderten Fahrzeiten bei den Linien RE 2 und RE 42, teilt die Bahn mit.

App informiert

Die Fahrplanänderungen der Deutschen Bahn sind unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.