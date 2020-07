"Mayors for Peace"-Fahne weht vor dem Rathaus

Erinnerung an Atombombenabwurf vor 75 Jahren

Dülmen. Die Friedensfreunde Dülmen haben am Mittwochnachmittag dem Abwurf amerikanischer Atombomben in Japan vor 75 Jahren gedacht. Vor dem Rathaus wehte die "Mayors for Peace"-Fahne, es gab kurze Rede- und Liedbeiträge.