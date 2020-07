Im Kreis Coesfeld ist am Mittwoch eine weitere Covid-19-Infektion gemeldet worden. Dabei handelt es sich um eine Person aus Lüdinghausen, teilte ein Kreissprecher mit. Er betont: Es gebe keine Querverbindungen zu den anderen Fällen im Kreis. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg damit auf neun an, insgesamt haben sich 880 Personen infiziert. Eine Person wird noch im Krankenhaus behandelt, eine weitere konnte jetzt entlassen werden. Die Dülmener Zahlen änderten sich am Mittwoch nicht, weiterhin gibt es hier derzeit drei aktive Covid-19-Infektionen.