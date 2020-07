Dülmen. „Wichtig ist, dass es weiter geht“, so Ruzica Volkmer. Sie hat das Uhren- und Schmuckgeschäft Silberblick an der Viktorstraße nach dem plötzlichen Tod der langjährigen Inhaberin Bernadette Malek zum 1. Juli übernommen und will es in ihrem Sinne weiterführen.

Von Hans-Martin Stief