Ein technischer Defekt ist der Grund für den Großbrand in der vergangenen Woche in Welte. Das hat das Gutachten der Brandermittler ergeben. „Wir haben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden“, berichtet Polizeisprecherin Britta Venker auf DZ-Anfrage hin am Mittwoch.

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Welte war in der vergangenen Woche am Montagabend in Brand geraten. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren stundenlang vor Ort, um die Flammen zu löschen.

Die Bewohner des Gebäudes konnten sich alle rechtzeitig ins Freie retten beziehungsweise waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause. Verletzt wurde niemand.