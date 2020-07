Das müssen Sie wissen:

Bei der zweiten Runde der Blick-hinter-die-Kulissen-Tour hatte Annette Bosse das nötige Losglück und sicherte sich mit ihrer Familie eine Führung durch den Technikbereich des düb. Der Technische Leiter Kai Wondorf informierte dabei über das, was normale Besucher sonst nicht erfahren.

Erst mussten die Erstkommunionfeiern in den Pfarrgemeinden abgesagt werden, nun können sie unter Corona-Bedingungen nachgeholt werden. Dabei gehen die Gemeinden unterschiedliche Wege. In Buldern und Hiddingsel werden sie Feiern ins nächste Jahr verlegt, in anderen Gemeinden konnten die Eltern wählen.

Die Zahl der Covid-19-Infektionen in Dülmen ist am Dienstag stabil geblieben und hat sich nicht weiter erhöht. Auch kreisweit gab es keine Veränderungen, es bleibt bei acht akuten Fällen.

Die letzte Probe? War am 12. März. Denn wie andere Chöre auch hat Chorgemeinschaft Dülmen die Corona-Krise stark betroffen - was jetzt Konsequenzen hat. So wurde das Jahreskonzert 2020 jetzt abgesagt.

Die Herren 40-Tennis-Mannschaft des TC Rot-Weiß Dülmen hat jetzt die Tabellenführung übernommen. Das Team um Markus Becker (Foto) gewann gegen Blau-Weiß Epe am Ende deutlich mit 5:1. Nur das Spitzendoppel ging knapp verloren.

Wetter:

Heute vielfach dichte Wolkenfelder und zeitweise Regen, dazu Höchstwerte um 18 Grad. Der Wind weht aus südlichen Richtungen.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der L 580 und L 600.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Kreuzweg (Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof), L 551 zwischen Buldern und Abzweig K 13; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier