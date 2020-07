Eltern hatten die Wahl

So konnten die Eltern der jetzigen Kommunionkinder in der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz entscheiden, ob ihr Kind diesem Jahr in kleinem Rahmen und unter Corona-Einschränkungen zur Erstkommunion gehen soll oder erst im kommenden Jahr.

Lieber jetzt, als im nächsten Jahr

Gut ein Viertel der Eltern hat sich für eine Erstkommunion im nächsten Jahr entschieden, 50 Mädchen und Jungen aus der Gemeinde werden in diesem Jahr in kleinen Gruppen mit jeweils zehn Kindern zwischen Anfang September und Anfang Oktober die Erstkommunion empfangen.

Ja zu kleinen Feiern

Das Pastoralteam von St. Viktor war sich schnell einig, dass die Erstkommunion 2020 nicht „ausfallen“ solle. Theologisch gesehen gebe es dafür keinen Grund. Mit den Eltern einigte man sich in den sechs Teilgemeinden auf kleinere Feiern. Vier der insgesamt 109 Kommunionkinder werden erst im nächsten Jahr die Erstkommunion feiern. 105 Mädchen und Jungen empfangen in diesem Jahr die Erstkommunion, jedoch im kleinen Rahmen.

Buldern und Hiddingsel verschieben

Einen anderen Weg haben die Gemeinden St. Pankratius Buldern und St. Georg Hiddingsel gewählt. Dort werden die 43 Kommunionkinder dieses Jahres mit den Mädchen und Jungen des kommenden Jahrgangs 2021 gemeinsam zum ersten Mal die Kommunion empfangen. Auch wenn man nicht sicher sein könne, dass Corona im nächsten Jahr keine Rolle mehr spiele, erhalte man sich so die Möglichkeit, in der großen Gemeinschaft und gemeinsam zu feiern, erklärt Pfarrer Ferdinand Hempelmann.