Klotzen, nicht kleckern, lautet die Devise bei der Sommeraktion von Dülmen Marketing und der Kaufleute-Vereinigung Viktor GmbH. Und so werden 500 Gutscheine und Preise zusammen mit Partnern aus Handel und Gastronomie in den kommenden Wochen an Dülmener verschenkt. Wer in den Genuss kommen möchte, muss vor allem eins machen: in die Innenstadt kommen und dort einkaufen.

Michael Röschenkemper von Dülmen Marketing erläutert: "Die Chance auf einen Gutschein hat jeder, der an den kommenden Wochenenden am Samstag oder Freitag bei einem Viktor-Partner für mindestens zehn Euro einkauft. Mit dem Kassenzettel (Achtung, es gilt nur ein Kassenzettel vom gleichen Tag!) muss er zu Dülmen Marketing kommen. Dort werden pro Wochenende 100 Gutscheine verschenkt - beispielsweise für ein Eis oder eine Currywurst."

Gutscheine sind limitiert

Wichtig zu wissen: Pro Wochenende werden nur 100 Gutscheine verschenkt. „Wenn die Gutscheine etwa schon am Freitag weg sind, gehen diejenigen, die erst am Samstag zum Einkaufen in die Stadt kommen, leer aus“, erklärt Michael Röschenkemper die Regeln. Ebenfalls zu beachten ist: Dülmen Marketing hat samstags nur bis zum Mittag geöffnet.

Wer nicht genau weiß, ob das Geschäft, in dem er einkauft, Mitglied in der Viktor GmbH ist, kann sich entweder im Internet schlau machen und zwar auf der Seite von Dülmen Marketing, oder er schaut auf die Eingangstür: Bei den Viktor-Partnern klebt der blau-gelben Aufkleber auf der Scheibe.