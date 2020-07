Die Post zieht um: Nachdem bereits die Postfiliale im November 2018 das markante Gebäude am Lüdinghauser Tor verlassen hat, um bei Bürgel Bürobedarf einzuziehen, wird nun auch alles, was mit der Zustellung von Paketen und Briefpost zu tun hat, aus der Innenstadt verschwinden. Gestern rollte der Umzugswagen vor, wurden die Räume im oberen Stockwerk über der früheren Filiale ausgeräumt.

„Die Sendungsmengen steigen“, erklärte Rainer Ernzer, Pressesprecher bei der Deutschen Post, warum die Räume nicht mehr reichen.

1. OG ist nicht optimal

Doch die Post braucht nicht nur mehr Platz für ihre Pakete und Briefe. Ein Zustellstützpunkt, der im ersten Stock liegt, sei suboptimal, findet Ernzer. Erst müssten Pakete und Post zum Sortieren nach oben, dann wieder nach unten transportiert werden.

Der neue Stützpunkt befindet sich Am Quellberg, ist ebenerdig und „optimal zugeschnitten“, so Ernzer. Ganz offiziell soll der Stützpunkt in einigen Wochen vorgestellt werden. Die Post-Kunden, versichert der Pressesprecher, werden von der Änderung nicht merken. Das heißt, dass die gelbe Packstation bleibt, wo sie ist. Die Postfächer werden in Zukunft auch am Quellberg zu finden sein.