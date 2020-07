Quartiersgottesdienst im Dernekamp

Bei dem einen oder anderen Besucher aus dem „Quartier“ mag da Wehmut aufgekommen sein: Mussten doch die Dernekämper - so wie alle Dülmener - in diesem Corona-Sommer auf ihr Schützenfest verzichten.

Die Pfarrgemeinde Heilig Kreuz lädt auch an den kommenden Sonntagen jeweils um 11 Uhr statt in die Kirche zu einem Quartiersgottesdienst an wechselnden Plätzen ein. Dabei bereiten verschiedene Gruppen der Gemeinde jeweils einen Wortgottesdienst vor. Am Sonntag war es der Familienkreis.

Sitzgelegenheit ist mitzubringen

Die weiteren Termine und Orte: 12. Juli, alter Friedhof (zwischen Mühlenweg und An der Silberwiese), 19. Juli Zeltplatz der Pfadfinder (Dernekämper Höhenweg), 26. Juli Visbecker Kapelle, 2. August Kreuzkapelle und 9. August Wiese hinter dem Pfarrheim Maria Königin. Eine Sitzgelegenheit (Klappstuhl, Decke) ist mitzubringen, Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten, so eine Mitteilung.