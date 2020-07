Ziemlich bunt sind viele der Bilder, die die DZ-Leser in den vergangenen Tagen an die Redaktion geschickt haben. So hat zum Beispiel Manfred Hentschke nach einem Regenschauer eine Nahaufnahme von einer verblühten Clematis in seinem Garten gemacht, an der noch einige der Regentropfen perlen.

Und auch sonst haben die Leser etliche schöne Fotos an die Redaktion geschickt, die alle in der Fotostrecke zu sehen sind.