Übergabe im Garten

Dank eines Kartensystems wurde sichergestellt, dass nur eine bestimmte Anzahl von Personen gleichzeitig den Garten am Buldergeist 36 besuchen konnte. „Die Leute haben geduldig gewartet, bis sie reinkommen konnten.“ Gleichzeitig waren die Besucher spendabel. Während der Veranstaltung wurde für die Gruppe Partnerschaft Grenzenlos der Gemeinde St. Pankratius, und dort speziell für das Projekt Burkina Faso gesammelt. Auch Einzahlungen auf das Spendenkonto waren möglich. So kamen am Ende stolze 1850 Euro heraus, die Maria Eggenkemper am Mittwochabend in ihrem Garten an Partnerschaft Grenzenlos übergeben konnte

Geld wird an Besucher weitergereicht

„Einen herzlichen Dank an alle Spender und natürlich an die Familie Eggenkemper“, so Antonius Eilers, der gemeinsam mit Beatrix Frings und Dr. Christoph Everding den Scheck in Empfang nahmen. Im Juli erwarten die Bulderaner Besuch aus Burkina Faso. Dann werde das Geld weitergereicht.