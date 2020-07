In Dülmen wohl gefühlt

Seinen letzten Arbeitstag in den Tower Barracks hat Randy Corbin am 17. Juli. Ein Nachfolger soll in Kürze bekannt gegeben werden, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle. „Es war eine wunderbare Erfahrung und eine große Ehre. Meine Frau und ich haben uns in Dülmen immer sehr wohl gefühlt“, sagte Corbin.

Besserer Kontakt zu Bürgern

Bürgermeisterin Lisa Stremlau dankte ihm vor allem für die gewachsene Zusammenarbeit: „Seit Randy Corbin in der Verantwortung ist, hat sich die Kommunikation stetig verbessert. Er hat nicht nur den Kontakt zur Stadtverwaltung, sondern wie beim Bürgertreff auch zu den Bürgerinnen und Bürgern gesucht.“