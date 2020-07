Die 100.000-Euro-Marke ist geknackt: Dülmen-Gutscheine in diesem Wert sind bisher bei der Aktion „20plus“ gekauft worden. Jeweils um 20 Prozent stockt dabei die städtische Wirtschaftsförderung den Gutscheinwert auf, als Unterstützung für die örtlichen Händler in der Corona-Krise.

„Die Aktion wirkt und kommt bei den Einzelhändlern an“, berichtet André Siemes von der Stadt Dülmen. Bislang seien rund 800 Einkäufe mit den Gutscheinen getätigt worden, rund 45.000 Euro sind so in den örtlichen Handel geflossen.

Budget ist zu zwei Dritteln verbraucht

Insgesamt 25.000 Euro hat die Wirtschaftsförderung erst einmal für diese Aktion veranschlagt, was aufgestockten Dülmen-Gutscheinen im Gesamtwert von 150.000 Euro entspricht. „Damit sind zwei Drittel des Budgets verbraucht“, erläutert Siemes mit Blick auf die aktuellen Zahlen.

Und was passiert, wenn der Topf leer ist? Bereits in der Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses war die Idee laut geworden, das Budget dann zu erhöhen (DZ berichtete). „Über ein Aufstocken werden wir uns zu gegebener Zeit Gedanken machen, und zwar in Rücksprache mit der Kaufmannschaft“, so Siemes.

Die gesponsorten Dülmen-Gutscheine gibt es ausschließlich in der Geschäftsstelle von Dülmen Marketing.