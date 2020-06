Unbekannte haben in Buldern einen Sattelzug von einem Schotterparkplatz an der Gewerbestraße gestohlen. Die Tatzeit liegt nach Angaben der Polizei zwischen 20.50 Uhr am Samstag und 18 Uhr am Sonntag. Der Auflieger war nicht beladen.

Hersteller des Lkw ist die niederländische Firma DAF. Zugmaschine und Auflieger sind dunkelgrün und haben ein COE-Kennzeichen. Nach aktuellen Erkenntnissen war das Fahrzeug verschlossen. Eine Ortung des Sattelzugs war nicht möglich, weil die Täter das System offenbar manipuliert haben.

Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 02594/7930 zu melden.